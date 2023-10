Az idei bormustrára a meghirdetett kilenc kategóriában 187 palack érkezett 83 pincészettől, 17 történelmi magyar borvidékről. A versenyen kilenc kategóriában adták át az elismeréseket az első három helyezettnek. Tolna vármegyéből két borász is első helyezést nyert, ami nem csak számukra nagy megtiszteltetés és elismerés, hanem a szekszárdi borvidéknek, az itt élő borászoknak is.

A Bikavér kategóriát a Vesztergombi Pince 2019-es évjáratú St. László Bikavér bora nyerte, a Kadarka kategóriában pedig az Eszterbauer Borászat 2022-es évjáratú Nagyapám Szekszárdi Kadarkája lett az első. Vesztergombi Csaba szekszárdi borász elmondta, többször neveztek már az Országház Bora versenyre, voltak már másodikak, harmadikak, bikavérrel, kékfrankossal, kadarkával, de elsők most először.

Nagyon örült a család a díjnak. A nyertes bikavért két évig érlelték fahordóban, öt fajta bor házasítása: cabernet franc, cabernet sauvignon, syráz, kékfrankos és kadarka. A fajtaborokat külön hordókban érlelték, majd összeházasították ezeket és újból fahordóban érlelték tovább. A kiváló borász elmondta, maga a verseny tavasszal volt, de a napokban kaptak értesítést arról, hogy nyertek. Az ünnepség a Vadász teremben volt, az első helyezettek egy bársonyba csomagolt oklevelet és egy szobrocskát kaptak emlékül.

Szintén első helyezést ért el a kadarka borával Eszterbauer János, szekszárdi borász is. Mint mondta, hét éve, hogy meghirdetik az Országház Bora versenyt, ők azóta neveznek. Eddig öt alkalommal nyertek, többször voltak elsők is. Nagy megtiszteltetés számukra, hogy a hazánkba érkező diplomatákat az ő borukból is megkínálják.