Valósághű mezőgazdasági járműparkkal rendelkezik Zsiga László. A 18 makett saját gyártmány. Nem apró matchboxokról van szó, hanem termetes, félméteres és annál is nagyobb masinákról. Alapvetően fából esztergáltak, faragottak ezek, de fém alkatrészekkel is ellátottak. Kormányozhatók, működőképesek. (Nem motorikusan működnek, csak mozgathatók, és mindenük megvan, a felnyitható motorháztetőtől a kurbliig.) A gyerekei, unokái sokat játszottak velük. A kombájn képes aratni, a teherautó terményt szállítani, és a trágyaszóró is elvégzi a feladatát, ha szükséges.

A járművek többsége traktor. Az ékszíjat befőttes gumi helyettesíti, a kormánykerék esetenként egy régi, fürdőszobai csap tekerője, de felhasznált esernyővasakat, fogpiszkálókat és söröskupakokat is a leleményes tárgyalkotó. Utóbbiak a traktor után akasztható talajművelő tárcsákká váltak, nem kevés munka árán.

Traktor és kombájn az asztalon, Zsiga Lászlóéknál (A szerző fotója)

Alapképzettségét tekintve marós a 72 éves szakadáti férfi. Először csak munka mellett készített egy-két makettet, aztán meg kényszerűségből, mert egy infarktust követően leszázalékolták, s találnia kellett valami könnyű, de örömet okozó elfoglaltságot. Húsz évvel ezelőtt, 2002-ben kezdte a rendszeres „járműgyártást”. Főleg a fűtési szezonban dolgozik. Kinéz magának valami alkalmasnak ígérkező kuglifát, és kezdi a megmunkálását. Esztergálja, vési, maratja, faragja, aztán ellátja kerekekkel, vezetőfülkével, végül lefesti. Olyan valósághű a végtermék, hogy még a fából készített kerekek is gumi hatást keltenek.

Egy járművel 3-4 hónapot bíbelődik. Nem műszaki rajz, nem méretezés, hanem fénykép alapján dolgozik. Érzi az arányokat milliméterpapír nélkül is. Értékmentésnek is tekinthető amit csinál. Olyan járművek és talajművelő eszközök kerülnek ki a műhelyéből – amit a kazánházában rendezett be –, amelyek a múlt századi agrárvilágot idézik. Bedobozolva sorakoznak a garázsában az egykori márkák: Hoffer, Dutra, RS-09, Csepel, John Deere, Zetor, K 25, Belarus, Lanz Bulldog, Rába. (Magyar, csehszlovák, német, NDK-s és szovjet gyártmányok.)

Traktor, felnyitott motorháztetővel (A szerző fotója)

Nem hajszolja a népszerűséget, nem kenyere a magamutogatás, de volt már néhány kiállítása: Zombán, Szakadáton, Gyönkön, Pincehelyen és egy budapesti agrárgépshow-ra is felvitték néhány munkáját.

Hogy a most következő fűtési szezonban mi kerül ki Zsiga László kazánházából, az még kérdéses. A legvalószínűbb, hogy egy Ifába kezd bele.

Gyufaskatulyát szállító Csepel teherautó (A szerző fotója)