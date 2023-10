Közeledik a szekszárdi belváros építkezése befejezésének határideje, kezdte az alpolgármester, és Hámori Szabolcs – mint mindig – most is megnyugtat, hogy időre készen lesznek. Ennek a medencének és a parknak az elkészítése lesz a négy területen – az Augusz-háztól a Luther térig, valamint a Wosinsky és a Kölcsey lakótelepen – folyó építkezés utolsó fázisa.

Még apróbb munkák folynak az Auchan és a zeneiskola körül, a Kölcsey és a Wosinsky lakótelepen aszfaltoznak, és mindenütt elkezdődött a játékok, padok, szemétgyűjtők felállítása, kihelyezése. A héten aláírták a városházán a zöldnövények beszerzésével kapcsolatos szerződéseket, az ütemezés szerint a fák érkeznek meg először, utána az örökzöldek, s a többi növények jönnek, az ültetési terv szerint meghatározott időben. Már csak az kell, hogy a kedvező időjárás – amely eddig folyamatosan kitartott – ezután is segítse a munkát.

A múlt hét végére megérkeztek az utolsó kültéri eszközök is, a hét elején valamennyit össze is szerelték, s kilencven százalékban már végső helyükre kerültek. Lerögzítik, bebetonozzák amelyeket kell, a 130 padot, 50 kerékpártámaszt, 60 hulladékgyűjtő edényt, 50 forgalomterelő oszlopot, és megkezdték az úgynevezett látványelemek, különféle betonpadok, betonbútorok felállítását is. Készülnek még gumiburkolatok a játszótereken, ezeket még bekerítik, mert ha valaki megszilárdulás előtt rálépne, helyrehozhatatlan kár keletkezne. És mindenütt folynak a tereprendezések, előkészítik a zöld felületeket.