Vilyevácz József szerint a következő hetek során nagyon jelentős feladatok várnak még a kivitelezőkre kültéren és beltéren egyaránt. A templomnál zajlanak a burkolási munkálatok, a festés, a villamosszerelvények, gépészszerelvények elhelyezése a következő időszakban a fő csapásirány. Az épület külső homlokzata megújult, ott még a külső homlokzati festési munkálatok vannak hátra, ezt követi a parképítés befejezése és a sétány kialakítása. Úgy fogalmazott, hogy ennek a kontúrjai már látszanak, a színpadépítéssel párhuzamosan pedig a térkövezési munkálatok is elkészülnek.

A parókia esetében, mint mondta, kicsit előrébb járnak, az egyszerűbb szerkezetű épületen nagyjából már elkészültek a hőszigetelési és a színezési munkálatok, itt már csak befejező lépések vannak hátra. Belülről a festési feladatokkal készültek el a szakemberek, de a szerelvényezései munkák még ezen épület esetében is zajlanak.

– Erős, feszített hetek állnak előttünk ahhoz, hogy mindennel határidőre és megfelelő minőségben meglegyünk, de véleményem szerint időben készen leszünk – vélte az ügyvezető. Mint mondta, ezt követően megkezdődhet a műszaki átvételek sorozata.

Az orgonaépítés október első hetében történt meg a templomban, amely különösen nagy terhet rótt az építőkre és az egyházközségre egyaránt. Komoly helyi összefogással azonban ezt is sikerül megoldaniuk – derült ki a projekt irányító bizottság beszámolójából. A szakemberek öt napig megfeszítve dolgoztak rajta reggeltől estig, több, mint ötszáz orgonasípot építettek be.

A templomban lévőket, a bent dolgozókat is meghatotta az, amikor egy megszülető, nagyon bonyolult felépítésű, tekintélyes méretű hangszer először megszólalt.

A restaurátor műhelyből rövidesen megérkeznek a kiegészítő orgona díszek és az angyal szobrok is, amelyeket szintén felszerelnek. Az orgonát ezt követően átmenetileg védőfóliával látják el, hogy a templom záró belső munkálatainál keletkező portól teljesen mentes maradjon. A hátralévő templomi belső munkák és a mennyezeti restauráció befejezése után, zaj és pormentes körülmények között, néma csendben történik majd meg a hangversenyszintű, napokon át tartó hangolás, a több, mint ötszáz síp egyenkénti beállítása emberi füllel és műszerrel egyaránt.

A Pécsi Orgonaépítő Manufaktúrától a templomba érkező orgona elemek beszállításához a közösség több fórumon kért segítséget, amit meg is kaptak. A katolikus közösség férfi tagjai mellett a Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda, valamint a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium diákjai is sokat segítettek abban, hogy az orgona nehéz tömegű és terjedelmes elemeit a karzatra emeljék, amely munka a nyers erő mellett jó kreativitást és térlátást is igényelt.

– Mi is itt hagyjuk magunk mögött ezt a hangszert az utódainknak, reméljük, hogy háromszáz év múlva, 2323-ban is gyönyörűen fog szólni. Ha vigyáznak rá az elkövetkező évszázadokban, akkor minden bizonnyal – mondta a templomfelújítást irányító bizottság vezetője, Gőbölös Péter.