Össze is szorult a szívem, amikor megláttam egy tanuló vezetőt a korai rohanásban ahogy az oktatójával és hátul a vizsgabiztossal egy szemlátomást sokkal kisebb helyre próbálta bepréselni az autót, amit vezetett, mint amire egyébként akár csak csiszre is befért volna. A parkolóban közlekedők is mind feszülten várták, hogy mi lesz vajon a végkifejlet, amikor a srác látszott, hogy rájött ez így nem lesz jó. Egy másik anyukával össze is néztünk és apró mosollyal nyugtáztuk, hogy a vizsgázót tovább engedte próbálkozni a vizsgáztató. Végülis mindenkinek jár még egy esély.