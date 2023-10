120 ÉVE Kossuth Lajos fia, Kossuth Ferenc váratlan összetűzés kiváltója lett vármegyénkben. Erről adott hírt a Tolnamegyei Közlöny 1903. október 29-i száma. „Kossuth Ferenc, a függetlensegi és 48-as párt vezére, folyó hó 24-én este utazott több képviselőtársával Nagy-Atádra, hogy részt vegyen a Kossuth-szobor leleplezési ünnepén. Ez alkalommal Kossuth Ferencz 15 perczig tartózkodott az uj-dombovári állomáson, a hol a dombóvári negyvennyolczas párthivek fáklyás zenével tisztelték meg őt. Miközben Kossuth megköszönte a fogadtatást, kellemetlen inczidens történt: egy öreg utas közbeszólt, hogy »Abczug Kossuth« (Vesszen Kossuth! – a szerk.), mire az ünneplő csoport neki esett, leteperték és véresre verték, talán agyon is ütik, ha hamarosan be nem segítették volna az épen induló vonatra. Azt állítják, hogy a meglincselt Freitag nevű nyugalmazott gazdatiszt volt.”

120 ÉVE különösebb előzmény nélkül gyilkolta meg ismerősét egy férfi Sárszentlőrincen – ismertette a bűncselekményt a Tolnamegyei Közlöny 1903. október 29-i száma. „Láng János 44 éves téglavető, akit különben munkaadója előtte való nap a munkától elbocsájtott, a reggeli órában elment Sztupka János téglavető társához s ott találta Badics Jánost is, a kivel együtt aztán pálinkáztak. Pálinkázás közben azt mondta Sztupka a munkából elbocsátott Lángnak: »Nézd, ez lesz – Badicsra mutatva – az utódod.« Ezért Láng rossz szemmel nézett ezután Badicsra s midőn ez később kiment és a pálinkától elkábulva lefeküdt egy félreeső helyen, Láng János utána ment és botjával olyanokat suhintott Badics fejére, hogy ez holtan maradt fekvő helyén. A gyilkost elfogták és behozták a szekszárdi kir. ügyészséghez, hol azt beismeri, hogy haragjában néhányat ütött könnyű botjával a részegen fekvő Badicsra, de hogy agyon akarta volna ütni, azt tagadja.”

120 ÉVE medvetáncoltatók érkeztek Szekszárdra, de meg is bánták ezt a vendégszereplést – derült ki a Tolnamegyei Közlöny 1903. október 29-i számából. „Sok szerencsétlenség történt már a medvetánczoltatás által, a miért is belügyminiszteri rendelettel az egész országra nézve be lett tiltva a maczkók tánczoltatása. Ezt úgy látszik Jovánovics Sztankó és Stefánovics Tobán nem tudták, mert medvéikkel fölkeresték városunkat is, hogy ugráltassák a szegény lánczra vert állatokat, A rendőrség bekísérte az állatkínzókat a városházára és feljelentette őket a főszolgabiróságnak.”