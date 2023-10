Mint akkor megírtuk, az energiafogyasztás csökkentését célzó kezdeményezés olyan sikeres volt, hogy a jelentkezési határidőt is meghosszabbították. Most arról beszélt Gyurkovics János alpolgármester, hogy november elején megkezdik a lámpák kiosztását, hogy ily módon is csökkenjen az energiafelhasználás, és így is kíméljük a környezetünket.

Több mint hatszázan vannak Szekszárdon, akik még hagyományos izzószálas lámpával világítanak lakásukban, s most azokat kicserélhetik a jóval kevesebb áramot, a hagyományos harmadát, negyedét fogyasztó LED-es villanykörtékre. Hatodikától négy héten át, hétfőn, illetve szerdán délelőtt 8-tól 12 óráig a volt élelmiszerboltban átvehetik a személyre szólóan előkészített lámpacsomagokat. Erről egyébként az érintett 612 szekszárdi polgár már értesítést kapott.

Az alpolgármester elmondta azt is, hogy csak a nyáron hirdetett program zárult le, december elsejétől újra indul, s akik még nem cserélték ki izzószálas égőiket, regisztrálhatnak majd, s ingyen kaphatnak LED-es villanykörtéket. Ezzel világítani nem csak azért lehet kedvezőbb, gazdaságosabb, mint a régi, másfél évszázaddal ezelőtt feltalált izzószálas változattal, mert kevesebb áramot fogyasztanak, hanem, mert, míg azok viszonylag gyorsan kiégnek, ezek a korszerű világító diódás körték, elvileg, 50 ezer óráig is fényt adnak.