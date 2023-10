A hónap elején az Építési és Közlekedési Minisztérium kiírta a szekszárdi uszoda tervezésére és kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárást, még idén sor kerülhet az épületet befejező vállalkozó kiválasztására, s eldőlhet, hogy a félbehagyott háromszintes épületben a 33 méteres nagymedencét, egy 16 méteres tanmedencét, büfét, szaunákat, orvosi szobákat melyik cég építi meg.

Lázár János építési és beruházási miniszter még korábban azt ígérte, javasolni fogja kormányülésen, hogy a munkát állami beruházásként folytassák, s majd az uszodát az állam működtesse.

Szeptember végén az Építési és Közlekedési Minisztérium kiadta az ajánlati/részvételi felhívást, kedden pedig a minisztérium szervezésében az ország minden részéből tíz vállalkozás képviselői, szakemberei jöttek, hogy a helyszínen megnézzék, mire vállalkozhatnak, milyen munkára pályázhatnak november 16-án délelőtt 10 óráig.

Hírek szerint a közbeszerzési eljárás, a pályázatok elbírálása során nem csak a vállalási ár fog számítani, hanem a döntéshozók vizsgálni fogják azt is, hogy a jelentkezők milyen minőségű munkára tesznek ajánlatot. Ez reményt ad arra is, hogy nem csak kész lesz, de szép, jó és tartós is lesz majd az új uszoda.