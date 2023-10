A Bati-kereszt melletti kilátónál volt a tíz kilométeres séta pihenője, majd innen indultak vissza a Bodri pincéhez. Ennél a megállónál mondta Pataki Zoltán, a cég szekszárdi igazgatója, hogy hármas célja van ennek a szőlők közötti sétának. A társadalmi felelősségvállalás, az eldobált szemét, hulladék összeszedése, emellett felhívás a mozgás fontosságára, de ugyanígy fontos az is, hogy ne csak a munkahelyen legyenek együtt, mint kollégák, hanem itt is építsenek egy jó csapatot. Igaz, teszi hozzá, az első is a csapatszellem része, ugyanis cégük az egész világon a környezetvédelem, az anyagok újrahasznosítása szellemében is végzi munkáját. A kék pólón is a Samsonite mellett ott a felirat, World clean up day, nekik ez a takarítás világnapja.

Pihenő a Bati-keresztnél. Fotó: a szerző felvétele.

Az igazgató nem szekszárdi, bár mondja, kicsit már annak érzi magát, s most örömmel látja, itt a világ nem annyira szemetes, mint amerre ő korábban járt.

A kilátó lábánál a fiatalok fotózkodnak. A képeslapok mintás szélére hajazó keretbe állva készül a kép. A kereten a felirat, hogy Samsonite, és akik a kereten belül együtt mosolyognak, azt is jelzik, hogy ők érzelmileg a cégükkel is együtt vannak, a keret összeköti őket. Ez napjaink rohanó, elgépiesedő, érzelemmentes világában ritka, nagyon kedves, és hallatlanul fontos emberi jelenség.

Szóba kerül, hogy Szekszárd kis város, a Samsonite birodalomban mégis igencsak fontos helyet foglal el az itteni üzem. Európában csak Belgiumban van egy másik gyára a cégnek, és itt Szekszárdon készül csak keményfedelű bőrönd, amit keresnek az egész világon. Ebből már következik, hogy a modernizálás mellett bővíteni is kell az üzemet.

A pihenő után a csapat indult, vissza Bodriékhoz. A jókora zsákokat vitték magukkal, szedték bele az útról, út széléről a szemetet, s mire megérkeztek, a hetven zsák tele lett.