Az Építők útján a töredezett aszfaltot feltörik, a helyére pedig térkő burkolatot raknak le, a beruházás részeként a zöldfelület is megújul.

– Kicsiben sikerült itt megvalósítani azt a projektet, ami felé szeretnék menni, nevezetesen megteremteni Pakson az egészéges utcák fogalmát. Ennek első lépcsője az Építők útja, kiemelten a 2-6. szám előtti járdák és zöldfelület felújítása, amivel meg tudja mutatni az önkormányzat, hogy a lakótelepen is otthonosan érezhetik magukat a lakók – mondta Kudorné Szanyi Katalin, a választókörzet önkormányzati képviselője a TelePaksnak. Mint felidézte, 2020 augusztusában az alpolgármesterrel tartottak lakossági fórumot, ahova meghívták az Építők útján lakókat. – Akkor egy terjedelmes lista állt össze a megoldandó feladatokról, amelyek sorában voltak régóta elhúzódók és új kérések is. A választási ciklus harmadán túl elmondhatom, hogy közelítünk a teljes megoldás felé – foglalta össze.

Szántó Zoltán alpolgármester arról tájékoztatott, hogy a rekonstrukciót önkormányzati forrásból valósítják meg. Mint mondta, a városvezetés további járdafelújítást és más fejlesztést is tervez a területen. – Amint a térfigyelőközpont fejlesztése megtörténik, felszerelhetőek lesznek a térfigyelő kamerák az üzletsornál, amit a korábbi járdarekonstrukció során már előkészítettük a védőcsövek elhelyezésével, így nem kell majd bontást végezni – számolt be Szántó Zoltán. Hozzátette, a járdafelújítás a következő ütemben az Építők útja 8. számtól a 14-esig folytatódik, valamint a 18. szám előtti parkban is rendbe tesznek egy járdaszakaszt. Az Építők útja 2-6. előtt zajló munkálatok december végéig fejeződnek be – zárta tájékoztatóját az alpolgármester, aki a kivitelezéssel együtt járó zaj miatt a lakosság türelmét kérte.