Ezzel egy sokak által várt beruházás valósul meg – fogalmazott Szabó Péter a felújítás megkezdését bejelentő sajtótájékoztatón. A polgármester elmondta, hogy a Villany utcai piactéren 1995-ben kialakított vizesblokk állapota mostanra műszakilag és esztétikailag is megérett egy teljes körű felújításra.

A mosdó jelenleg két bejárat felől közelíthető meg, ez innentől megszűnik: egy akadálymentes bejáratot és emellett egy akadálymentes mosdót is kialakítanak majd. További újdonság is vár majd az ide betérőkre: azon felül, hogy megszépül a berendezés, a mosdók, kézmosók, korszerűsödik a beléptető rendszer, az érmés és bankjegyes fizetés mellett bankkártyával is fizethetnek majd a vendégek a mosdó használatáért. Emellett teljesen megújul a mosdó épületének tetőszerkezete és a belső gépészeti és villamos berendezések, sőt az építmény környezete is. A külső részen megszépül a térburkolat, oly' módon, hogy azt kerekesszékkel is igénybe lehessen venni.

A polgármester fontosnak nevezte a közterületi mellékhelyiség felújítását, különösen a piactér mellett, amely szerinte nagyon forgalmas, sokan veszik igénybe, különösen a keddi és a pénteki vásárnapokon. A mosdót a tervek szerint nem csak a piacnapokon, hanem minden nap igénybe vehetik majd a helyiek. Szabó Péter jelezte, szeretnének a jövő év folyamán a város túlsó felén, az újvárosi részen, a lakótelepen is kialakítani egy nyilvános mosdót, hiszen lakossági visszajelzések szerint ott is komoly az igény erre.

A Piactérrel kapcsolatban arról is beszámolt, hogy ha a költségvetés megengedi, további beruházásokat is terveznek itt annak függvényében, hogy a város mennyire „növi majd ki" a jelenlegi létesítményt.