Mi a jobb, késni pár percet, vagy soha meg nem érkezni?

Aki valaha is szemtanúja, netán szenvedője volt egy súlyos közúti balesetnek, annak attól a pillanattól gyökeresen megváltozik az élete. Ha addig nem csatolta volna be a biztonsági övét, vagy nem tartotta volna be az előírt sebességi korlátot, ezt követően mindig figyelni fog rá. Magam is átéltem hasonlót, családom egyik tagja révén.

Szép, napfényes őszi reggel volt. Még éppen, hogy csak mutatta magát a hűvösebb idő. Október közepe volt, egy település határában, az árnyékos útszakaszon a vékony deres réteg nem látszott. Egyik pillanatról a másikra már az árokban kötött ki a kocsi, kerekeivel felfelé. Csak a biztonsági öv mentette meg a lányomat. Az autó totálkáros lett. Közhely, de így van, a felelősség mindig azé, aki a kormánynál ül. Nincs olyan helyzet, hogy ne lehetne lassabban menni, bár tudom, általában mindenki nagyon siet, halaszthatatlan feladatok várják. Kérdés azonban az, mi a jobb, késni pár percet, esetleg fél órát, ha már nem tudtunk elindulni időben, vagy soha meg nem érkezni. Az ősz és a tél a legveszélyesebb időszak az autósok és a közlekedők számára. Sokan nyári gumikkal használják az autójukat még a legzordabb téli hónapokban is, és ennek leggyakoribb oka az, hogy nincs pénz a cserére.

De ha már így van, akkor legalább óvatosabban, körültekintőbben előzzünk és nyomjuk a gázt. Mert ugyan közhely, de igaz: mindenkit hazavárnak. Mi a jobb, késni pár percet, vagy soha meg nem érkezni?

