A Zöld város, Paks adott otthont annak a környezetvédelmi konferenciának, amelyet az ÖKO Munkacsoport Alapítvány és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szervezett szerdán. Az esemény előadásainak középpontjában a teremtett világ védelme állt, a globális, lokális és egyéni megoldások keresésével.

Az ökológiai konferencia megnyitóján Szabó Péter polgármester beszédében visszatekintett az elmúlt tíz évre, összefoglalva mindazokat a lépéseket, amit a város annak érdekében tett, hogy Paks fenntartható, tiszta és zöld település legyen. Elmélete szerint a széndioxid is hulladéknak tekinthető, mint mondta, Paks ezen a területen, a levegő a tisztaságának megőrzéséért is nagyon sokat tett. A konferencián beszélt az ennek érdekében bevezetett elektromos közlekedésről is.

A polgármester fontosnak nevezte, hogy a konferenciát náluk szervezték meg és ezáltal hírét viszik a város környezetvédelmi tevékenységének. A város ugyanis szerinte az utóbbi tíz évben lokálisan sokat tett a klímaváltozás hátrányos hatásainak kivédéséért. Ezek között felsorolta a már említett elektromos közlekedés bevezetését, valamint a városi hulladékkezelés területén végrehajtott fejlesztések mellett a használt sütőolaj és -zsiradék tárolására létesített gyűjtőedények kihelyezését, az ezer fa paksi kiültetését megcélzó programot.

Szabó Péter szerint mindennél fontosabb a környezetvédelemmel és az éghajlatváltozással foglalkozni, hiszen utóbbi hatásait – ahogy fogalmazott – már a bőrünkön érezzük. Emlékeztetett arra is, hogy az ország villamosellátásának felét a paksi atomerőmű termeli, ahogy fogalmazott, az atomenergia is tiszta, zöld energia.

Süli János országgyűlési képviselő rámutatott, fontos, hogy fenntartható, élhető maradjon a Földünk, ezért mindenkinek a saját helyén meg kell tennie mindent, ami lehetséges. Szerinte a környezettudatosság és a szemléletváltás érdekében már egészen kis kortól ennek szellemében kell nevelni a gyermekeinket, hozzászoktatni, hogy megbecsüljék, tartsák tisztán, óvják a saját környezetüket – figyelmeztetett.

Pozitívumként említette meg a januártól életbe lépő új göngyöleg visszaváltási rendszer bevezetését, bár hozzátette, hogy ennek hátránya, hogy csak a januártól címkézett palackokra, dobozokra vonatkozik, a többi, forgalomban lévőre nem.