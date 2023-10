Mint mondta, Szekszárd önkormányzata igyekszik minden lehetőséget megragadni, amivel jobbá, biztonságosabbá, kényelmesebbé teheti idős polgárai mindennapjait. – Bár nehéz időszakokat élünk, a kötelező feladatainkon túl továbbra is igyekszünk elérhetővé tenni a szépkorúaknak eddig is biztosított programjainkat. Ezért vagyunk itt most és ezért folytatjuk a karácsonyi csomag programunkat is, melynek értékét tavaly a duplájára emeltük – emlékeztetett Gyurkovics János. – Számíthatnak ránk és számítsanak ránk a jövőben is. Mi is számítunk Önökre – tette hozzá.

Fotó: Kiss Albert

Az alpolgármester az idősek köszöntését követően háláját fejezte ki a a város időseket tömörítő civil szervezeteinek szervezőmunkájukért, hogy segítségükkel hozzájárultak a városi ünnepség sikeréhez.

A köszöntő után a szervezők színvonalas, csaknem másfél órás műsorral kedveskedtek az idős korúaknak a rendezvénynek otthont adó Babits Mihály Művelődési Központban. A programban Szeretni bolondulásig című, Szécsi Pál dalaiból összeállított műsorával fellépett Mujahid Zoltán, majd a Tarsoly zenekar által kísért Bartina Néptánc Egyesület táncosai kápráztatták el műsorukkal a nézőket.