Hatalmas sikerrel lépett fel a hétvégén a Pántlika Néptánc Együttes a Tamási Művelődési Központban. A siker borítékolható volt, hiszen a jegyek rekord gyorsan, már szeptember végére elkeltek.

– A Pántlika Néptánc Együttes húsz éve alakult meg, amelyre egy jubileumi műsor sorozatot állítottunk össze. Ennek a záró eseménye volt a gálaműsor – mondta a rendezvény előzményeiről Berkesné Imre Erika, az együttest támogató alapítvány vezetője. A kétrészes jubileumi műsort egy mesebeli utazás története fogta keretbe. A nézők egy vetítés segítségével a megjelenített tájegységre jellemző viseleteket láthatták, miközben az adott terület saját táncait elevenítették fel a táncosok, akik közül valamennyi korcsoport fellépett az esten. A gálán az elmúlt két-három évben összeállított műsoraikat mutatták be, amely hatalmas sikert aratott a közönség körében. Radák János és Fekete Etelka egy régebbi táncának bemutatásával emlékeztek meg Radák Jánosról, aki idén februárban hunyt el és akik feleségével együtt magas szinten oktatták a Pántlika csoportjainak a bukovinai székely táncokat.

Berkesné Imre Erikától megtudtuk, hogy a Pántlika Néptánc Együttes jelenleg öt csoporttal működik, van két gyerek- és egy ifjúsági, valamint egy fiatal felnőttekből, régebbi, táncosokból álló csoportjuk valamint egy asszonyokból alakult csapat. Az együttesnek jelenleg 90-95 állandó tagja, táncosa van. A mostani műsorra emellé vendégeket is hívtak. Hosszú ideje baráti kapcsolatot ápolnak a Sárpilisi Gerlicemadásr Néptánc Egyesülettel, őket invitálták meg, valamint a Tehetség Táncműhely paksi csoportját.

Berkesné Imre Erika szerint az ünnepi műsor sikerében fontos szerepe volt azoknak is, akik a program koreográfiáját készítették. A műsorösszeállítás az együttes művészeti vezetőjének, Kissné Kecskeméti Eszternek köszönhető, aki emellett egyéni koreográfiákkal is hozzájárult a műsorhoz, miként a Bartina Táncegyüttesből Nyemcsók Pál és felesége, Nyemcsókné Kárpáti Katalin, Horváth Tibor és Zóka Éva is Zselickisfaludról.

– Lezárult az első húsz év. Az ünneplés után mostantól ismét a dolgos hétköznapok jönnek. Eddig többnyire a mostani gálára készültek a csoportok, de jövő héttől ismét új műsorra készülnek, új anyagokat, táncokat tanulnak – fogalmazott Berkesné Imre Erika. Mint mondta, az őszi szünetben sem lustálkodnak a csoportok: a nagyobbaknak a Bartina Táncegyüttesből érkezik Nyemcsók Pál és felesége, akik egy új táncanyagot tanítanak sárpilisi táncokból. Természetesen a gyermekcsoportokban is folytatódik az oktatás. Az utánpótlást illetően egyébként optimisták: két gyerekcsoportjukba jelenleg több mint hatvan gyerek jár. Az alapítvány vezetője szerint ez bíztató az együttes jövőjét illetően.

Berkesné Imre Erika jelezte, a következő évben új kihívások várják a táncosokat, akik ismét részt vesznek majd a megyei és regionális csoportos táncversenyeken, szólóversenyeken. A tamási közönség pedig május végén találkozhat velük és az új műsorukkal.