Negyven év alatt nagyon sok gyermek járt ebbe az óvodába. Egykor magam is itt voltam óvodás egy évet, amikor Paksra költöztünk, és a gyermekeim is ebbe az óvodába jártak – mondta Szabó Péter polgármester a Paksi Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti tagóvodájának születésnapi rendezvényén. – Ezért különösen megható itt állni negyven év múltán. Csak hálával és köszönettel tudok emlékezni az óvónénikre – tette hozzá a TelePaks tudósítása szerint.

Szabó Péter kiemelte, hogy az önkormányzat nagy figyelmet fordít intézményei karbantartására, felújítására. – A Kishegyi úti óvodában a közelmúltban fejeződött be az udvar egy részének felújítása, amit szándékunkban áll folytatni, mellette pedig az épület és a játszóeszközök fejlesztése is cél – számolt be a részletekről.

Mint az eseményen elhangzott, a mai Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti tagóvodáját 1983-ban nyitották meg. Akkor nem egészen így nézett ki az új építésű gyermekintézmény, hiszen a bebútorozott épületet még otthonossá, gyermekbaráttá kellett tenni, az udvaron nem voltak játszótéri eszközök, és a mai dús növényzetnek sem volt még nyoma, de mára mindebből már nem hiányzik semmi.

A fenntartó önkormányzat gondoskodásának és az óvodában dolgozók munkájának eredményeként a mai gyermekek jól felszerelt gyermekintézményben, szép környezetben tölthetik a hétköznapokat jelenleg öt, 1986 óta vegyes csoportokban. Az óvodapedagógusok több mint harminc éve az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” program szellemében dolgoznak. A kishegyisek hat éves korukra mesére, zenére, alkotó tevékenységre érzékeny, magabiztos, önálló, testileg, lelkileg kiegyensúlyozott óvodásokká válnak.