Ez alkalomból ünnepi pillanatokat a Kanizsai Dorottya Általános Iskola Kórusa és a művészeti iskola diákjai varázsoltak a nappali intézményben összegyűlt idős embereknek, akiket apró ajándékokkal is megleptek. A polgármester által, az önkormányzat nevében átnyújtott édesség mellett az intézmény dolgozói is készültek meglepetéssel – számolt be az eseményről a Bátaszék Most hírportál.

Köszöntőt és áldást mondott Dr. Nyúl Viktor katolikus plébános is, aki a pápa szavait idézve azt mondta, hogy addig maradhatunk fiatalosak, amíg tudunk köszönetet mondani. Jó egészséget és tartalmas életet kívánt minden idős embernek.