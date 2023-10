Megszületésének gondolata a francia Guilly d’ Herbemont grófnőtől származik. A párizsi utcán sétálgatva többször megfigyelte, milyen nehéz és veszélyes a vakoknak a közlekedés. Egy távolról is felismerhető eszközt akart bevezetni, amelyet a járművek vezetői is és a gyalogosok is felismernek és tudják, hogy vak ember közlekedik.

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének képviseletében Németh-Kovács Emese és Bálványossy Zoltán volt a vendégünk, akik meséltek a Fehér bot ünnepükről, valamint a nehézségek mellett az örömökről egyaránt.