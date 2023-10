A MÁV Zrt. az MTI-vel azt közölte: a köznevelési és felsőoktatási intézmények minden tanévben, illetve félévben érvényesítő matricával látják el a diákigazolványokat. A köznevelési intézményekben az éves matrica, a felsőoktatásban pedig a 2022/23-as tanév második félévi matricái október 31-ig érvényesek.

Tekintettel arra, hogy idén október 28. és november 5. közé esik az őszi szünet, érdemes az új matricákat időben beszerezni - írták.

Hozzátették: a diákigazolvány érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31-ig, amelyben a tanuló betölti a 16. életévét. Azok a diákok, akik 2007. augusztus 31-e előtt születtek, ez év október 31-ig tudják matrica nélküli diákigazolvánnyal igazolni az utazási jogosultságukat.

Felhívták a figyelmet arra, hogy azok a diákok, akiknek még nincs diákigazolványuk, de megigényelték, az igazolvány kiadásáig kapott QR-kódos, nyomtatott, eredeti pecséttel és aláírással ellátott igazolással tudják a diákigazolványhoz köthető utazási kedvezményeket igénybe venni.

Emlékeztettek arra: a közoktatásban és a felsőoktatásban nappali vagy esti tagozaton tanulók a lakóhelyük (tartózkodási helyük) és az oktatási intézményük között bérletkedvezménnyel, továbbá bármely viszonylatban kedvezményes ország- és vármegyebérletekkel vagy menetjegy-kedvezményekkel utazhatnak a MÁV-Start és a Volánbusz belföldi, helyközi járatain, valamint a HÉV külső szakaszain. A levelező oktatásban részt vevő tanulók érvényes diákigazolvánnyal a lakóhely és az oktatási intézmény között jogosultak kedvezményes menetjegy váltására.

Tudatták azt is, a 14 év alatti gyermekek Budapest határain belül díjmentesen utazhatnak a közösségi közlekedéssel, így a HÉV-járatokon is, azonban ellenőrzés esetén érvényes magyar diákigazolványt - vagy azt helyettesítő, az iskola által kiállított igazolást - fel kell tudniuk mutatni. Ez a kedvezmény annak a tanévnek az utolsó napjáig - a nyári szünetet is beleértve, tehát augusztus 31-éig - vehető igénybe, amelyben a gyermek betölti a 14. életévét - írták.