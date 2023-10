Tarján Róbert díjat adományozott a Magyar Táplálkozástudományi Társaság dr. Molnár Dénesnek, a PTE Gyermekgyógyászati Klinika emeritus professzorának, több évtizedes, a táplálkozáshoz köthető megbetegedések, különösen a gyermekkori elhízás kutatásában szerzett érdemeiért. Az elismerést október 7-én, a Győrben megrendezett vándorgyűlésen adták át.

– A szakmai díjakat mindig nagyra becsültem, mivel jelzik, hogy eddigi tevékenységem eredményes volt, felkeltette mások figyelmét, és a jövő generáció számára is hasznos lehet – nyilatkozta dr. Molnár Dénes, aki immár negyven éve folytat kutatásokat.

Az emeritus professzor büszke arra, hogy sikerült bekapcsolódnia a nagy, európai konzorciumok kutatásaiba, arra is, hogy létrehozott egy aktív, fiatal munkacsoportot a PTE Gyermekgyógyászati Klinikáján, melynek tagjai továbbviszik mindazt, amit képvisel, valamint arra, hogy 2015-ben megalapította a gyermekprevenciós központot, mely Magyarországon egyedülálló.

Dr. Molnár Dénes jelenleg is dolgozik, a Szentágothai János Kutatóközpont kutató professzoraként két projekten is. Irányítja a munkacsoport és több PhD-s munkáját, valamint a Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) alelnökeként a régió tudományos tevékenységének a fellendítésében is komoly szerepe van.

A díjat néhai dr. Tarján Róbert professzor családja alapította a hazai táplálkozástudomány kiemelkedő kutatóinak elismerésére, a kitüntetést kétévente ítélik oda a szakma kiválóságainak. Tarján Róbert (1913-1979) orvos, egyetemi tanár, a közegészségtan és járványtan szakorvosa, az orvostudományok doktora, a Magyar Táplálkozástudományi Társaság elnöke volt.