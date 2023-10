Elmondta, kérte az építőktől, hogy a múzeum melletti hősi emlékműnél az építkezés idejére elvitt neveket tartalmazó táblák Mindenszentekre, halottak napjára kerüljenek vissza, hogy az emlékezők, hozzátartozók leróhassák kegyeletüket.

A belvárosban a munka jó ütemben halad, Gyurkovics János most mégsem erről beszélt, hanem arról, hogy sajnos már jelentkeztek a vandálok, törnek, zúznak, rongálják az éppen elkészült, helyükre került padokat, szeméttárolókat, játékokat. A városban négy olyan kerékpárpálya épült az utóbbi években, ahol ugratni tudnak a biciklivel, így a fiatalok ne a sokmillió forintért felállított új szabadtéri bútorokon gyakorolják bravúros mutatványaikat, rongálva azokat.

Fotó: Mártonfai Dénes

Elmondta azt is, hogy időben megérkeznek a fák, cserjék, s december végére valamennyi a helyére kerül. – Befejező szakaszába lépett az építkezés, a munka 95 százaléka kész – vette át a szót Hámori Szabolcs, a HGT Invest Kft. ügyvezetője. A Prométheusz parkban és a Kölcsey lakótelep sétányán a térkő, illetve a macskakő utolsó darabjait teszik helyükre. Már megkezdték az elpakolást, folyik a tereprendezés, de sajnos javítani is kell a napokban megrongált kültéri eszközöket.

Elmondta azt is, már nem lesz útlezárás, mindenütt készek lesznek a járdák is. A sajtótájékoztató a Prométheusz park sarkán, a Babits Kulturális Központ melletti kis játszótérnél volt. A színes gumiszőnyegen már álltak a játékok. Mind ráccsal körbekerítve. – Ezt kényszerből tettük – mondta az építkezés vezetője. – Azért, hogy amikor befejeztük az egész munkát, ezeket is épségben adhassuk át.