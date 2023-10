A Boldogságóra Programot óvodák és általános iskolák számára hozták létre. Egész tanéven át tartó, érzelmi intelligenciát, erősségközpontú gondolkodást és önbizalmat fejlesztő élménypedagógiai programokat foglal magában. Szeretnék, ha a gyerekek könnyebben néznének szembe a mindennapi kihívásokkal, valamint képesek lennének megbirkózni a problémákkal. Lehetőséget adnak számukra a testi-lelki egészségük megtartására, hiszen az ahhoz szükséges szempontokat felfedeztetik velük, majd tudatosítják bennük. A program négy korcsoportnak – három és hat, a hat és tíz, a tíz és tizennégy, valamint a tizennégy és tizennyolc év közöttiek – biztosít módszertant, tankönyveket, munkafüzeteket, segédeszközöket, a pedagógusoknak ingyenes online segédanyagot.

A gyerekek a tanév során hónapról hónapra tíz egymásra épülő témát dolgoznak fel, ennek során megismerik a boldogság összetevőit és feltételeit. Ezek a témák sorrendben: hála, optimizmus, társas kapcsolatok, boldogító jócselekedetek, célok kitűzése és elérése, megküzdési stratégiák, apró örömök élvezete, megbocsátás, testmozgás és fenntartható boldogság.

Bábelné Rein Mária, a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola egyik osztályfőnöke lapunknak elmondta, hogy immár négy éve, hogy mindig elnyerik a Boldog Iskola címet, amelyre minden évben pályázni kell. Az alsótagozatos gyerekek az ebéd utáni időszakban vesznek részt a foglalkozásokon, valamint Bagdi Bella, a program megálmodója CD-n kiadott énekeit-, dalait tanulják, és azokat iskolai rendezvényeken, például farsangon elő is adják. – Nagyon fontos, hogy minden hónapban más-más tematika, és az ahhoz kapcsolódó feladatok – tette hozzá Bábelné Rein Mária.

Bitay Ágota, a Faddi Kismanók Óvoda Bölcsőde és Mini Bölcsőde óvodavezetője lapunknak elmondta, hogy már 2018-ban csatlakoztak a programhoz, már akkor "Boldog Óvoda" voltak. Gász Gábor Jánosné óvodapedagógus, a program koordinátora hozzátette, hogy a jelenlegi nevelési évben öt csoportjuk közül a Maci csoport dolgozza fel a megadott témákat játékos foglalkozásokon. Az optimizmus téma foglalkozásain például megkérik a gyerekeket, hogy soroljanak fel rossz dolgokat, amelyek velük történnek.

Ha elestek, akkor felhívják a figyelmüket, hogy milyen jó, hogy nem sérült meg a lábuk, hogy felsegítette őket a pajtásuk, megvigasztalta őket az óvónénijük. A gyerekektől megkérdezik, hogy milyen kedvük van, és egy kosárból ki kell venniük azt a kendőt, ami a kedvüket mutatja, majd el kell mondaniuk, hogy mi történt velük. Jókedvük van, mert két puszit adott az anyukájuk, vagy mérgesek, mert nem tudtak elbúcsúzni a testvérüktől. A foglalkozások miatt a gyerekeknek nem kell több időt tölteniük az óvodában.

– A Boldogságóra programra minden évben jelentkezni kell. Akkor lehetünk Örökös Boldog Óvoda, ha minden csoport csatlakozik a programhoz – tette hozzá Gász Gábor Jánosné, hozzátéve, hogy a Boldogságóra program oldalára minden hónapban képeket töltenek fel a megvalósított munkájukról, ez alapján választják ki a "Hónap csoportját". Minden évben sikerült elnyerniük egyszer ezt a címet.

Kötelező tantárgyak során is alkalmazzák

A program módszertanát a pozitív pszichológia tudományos eredményeire építve dolgozták ki pszichológusok, pedagógusok, kutatóprofesszorok munkájának segítségével, melyet azóta is folyamatosan fejlesztenek. Az elmúlt tíz év eredményei és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának Pozitív Pszichológia kutatása is igazolta, hogy a boldogságórán elsajátítottak hatására a tanulók optimistábbak, magabiztosabbak és kitartóbbak, mint a korosztálybeli társaik, jobb teljesítményt érnek el az ötletgazdagságot és a gondolkodásbeli rugalmasságot vizsgáló tesztekben. Ezen kívül fejlődnek a tanulók empátia készségei és szociális érzékenysége is.

Bagdi Bella pszichológus a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke ismertette, hogy céljuk a pozitív fiatalkori fejlődés elősegítése, a sikeres alkalmazkodás, a személyiség és a belső erőforrások kibontakozásának támogatása. A programukban alkalmazott pozitív pszichológiai szemlélet nem csak a boldogságórákra van hatással. Visszajelzések alapján azt látják, hogy a kötelező tantárgyak tanítása során is eredményesen alkalmazzák a pedagógusok.