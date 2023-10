– Most már negyedik éve a Dunaföldvári Művelődési Központban tartottuk meg ezt a rendezvényünket. Az eseményen vendégül láttuk Kiss Norbertet a Méhészek Fejér Megyei Egyesülete elnökét és Nyerges Józsefet a szervezet szaktanácsadóját is. Ez egy békés, barátságos összejövetel, ahol volt mit megbeszélnünk. Mindenképpen örülünk annak, hogy a közösségünk szokásos magja összejött. Ez egy öröm, hiszen úgy látszik elégedettek a munkánkkal. Egy dolog viszont elgondolkoztató. Az egybegyűltek között talán négyen vannak ötven év alattiak, a maradék negyven padig idősebb…

A lemorzsolódásról

– Sokan felébredtek egy illúzióból. Nem ismerve ezt a foglalkozást, azt gondolták, hogy ez egyszerű dolog, kirakjuk a kaptárakat, aztán kiszedjük a mézet, a többi a méhek dolga. A 20008-as válságtól sokan, kényszerből választották a mi pályánkat. Az akkori nagyon alacsony jövedelmeket ezzel szerencsésen ki tudták egészíteni. Utóbb kiderült a számukra is, hogy ez egy nagyon nehéz szakma, hiszen február végétől – novemberig a természetben akadnak tennivalók, utána télen a műhelyben vár ránk a karbantartó műhelymunka. Mára már inkább választják a kockázatmentes munkahelyi fizetéseket, mint a lejtmenetben haladó, alacsonyabb jövedelemmel kecsegtető méhészkedést. Sajnos sokan a méh állományukat is magukra hagyva fordítanak hátat ennek a tevékenységnek. Ezzel persze gondot okoznak az aktív közösségünknek. Természetesen a kedélyes beszélgetés mellett a bennünket érintő szakmai problémákról is szó esett. Ezek megoldására azonban a mi körünknek nincs módja.

