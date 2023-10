Száraz Ilonától megtudtuk, a Spanyolországban végzett állapotjavító műtét utáni hónapokban, néhány hét lábadozást követően igyekeztek Laurával színesen, ugyanakkor gyógykezelésekben gazdagon tölteni a nyarat. Volt ebben fogyatékkal élő gyerek számára szervezett fizioterápiás tábor, gyógylovaglás, fejlesztő foglalkozások, gyógytorna. Szeptembertől pedig folytatódott a rehabilitáció, a különböző utókezelések annak érdekében, hogy a műtét igazán eredményes legyen, és a kislány előbb-utóbb önállóan tudjon mozogni.

Deák Laura. Fotó: Mártonfai Dénes

Összesen hét intenzív kezeléssekkel teli hét áll mögöttük a műtét óta, amely az jelenti, hogy ilyenkor heti öt napon keresztül folyamatosan részt vesz a kislány különböző gyógytornákon, kezeléseken. Legutóbb Pécsett, a Borsóházban voltak egyhetes, az állást és a járást fejlesztő foglalkozás-sorozaton, amely sokat segít abban, hogy a kislány még a műtét ellenére is kötött izomzatát nyújtsák.

Szintén nehezíti Laura járás fejlődését, hogy a csípő vizsgálatánál korábban elég jelentős eltérést mutattak ki nála a kívánt állapothoz képest. Lehet, hogy egy ortopédiai beavatkozásra is szükség lesz nála, ez a napokban derül majd ki egy röntgenvizsgálatot követően – mondta Ilona.

A spanyolországi beavatkozásnak és az azt követő kezeléseknek köszönhetően viszont szerencsére érezhetően javul a kislány állapota, mozgásfejlődése felgyorsult és változás állt be még a kommunikációjában is: mindent megért és lereagál, amit mondanak neki, de bővült a szókincse is – mondta az édesanya. Néhány nappal ezelőtt pedig igazi csoda történt, igaz némi segítséggel, de immár 7 másodpercig önállóan állni is tudott.

– Tudom, hogy ezek másnak apróságok, de nekünk óriási eredmény – mondta az anyuka, aki hozzátette: a család nagyon köszöni mindenkinek a támogatást, aki bármilyen módon hozzájárult Laura műtétjéhez vagy gyógykezeléséhez, hiszen ahogy fogalmazott, enélkül nem jutottak volna odáig, ahol most tartanak. A szerény körülmények között élő házaspár igyekszik minél több rehabilitációs kezelésre eljuttatni a kislányukat, de mint az anyuka mondta, ez egy hosszú folyamat, amihez továbbra is minden támogatásra szükségük van.

Aki hozzá tud járulni Laura kezeléseihez az alábbi számlaszámon megteheti:

Számlatulajdonos: Deák Laura

Törvényes képviselő: Száraz Ilona

Számlaszám: 11773463-01304053

IBAN: HU02 1177 3463 0130 4053 0000 0000

Édesanya telefonszáma: +36/20 615-2735

Nem csak pénzzel segítheti Laura gyógyulását

Az utóbbi hetekben ügyüket felkarolta az egyik közösségi oldalon a Szívvel, lélekkel egy jobb életért jótékonysági licitcsoport is, ahol bárki felajánlhat licitre olyan ruházatot, tárgyat, bármit, amire már nincsen szüksége, amely összeggel Laura gyógykezelését támogatják. Ha tehát valaki pénzzel nem is tudja támogatni, ilyen módon segítheti a kislány rehabilitációját, amelyet köszönettel vesznek a szőlők.

A licitcsoportot itt találhatják meg.