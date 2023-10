A régi, hagyományos helyi, sváb fogásokat felelevenítő főzőiskola szervezői ezúttal is a németkéri származású Hanák Ottóné Braun Margit: Anyám konyhája című szakácskönyvéből választotta receptet, amelyet a programra érkező érdeklődőkkel közösen készítettek el szombat délután. Az érdeklődők nem csak passzív szemlélői voltak a bemutatónak, hanem ki is próbálhatták ügyességüket. Az alapanyagokat, kellékeket ezúttal is a nemzetiségi önkormányzat biztosította. A rendezvény menüsorán ezúttal is egyszerűen elkészíthető, spórolós fogások, szőrös gombóc, smarni, krumplis pacsa és csiga ropogós szerepelt.

A népi gasztronómia iránt érdeklődőknek nem ismeretlen a szőrös gombóc, avagy németül a hariga nockl, amely egy krumplis tészta, amelyúgy készül, hogy a hámozott, nyers krumplit finom reszelőn lereszelik, liszttel összekeverik nagyjából nokedli állagúra, majd nokedliszaggató segítségével forró, sós vízbe szaggatják, majd paprikás-hagymás zsírral leöntik. Az eredeti receptben egyébként tejfölös túróval keverték össze a kész nokedlit, amelyet lehetett sósan és édesen is tálalni. A smarnit, németül schmarn, avagy ahogyan legtöbben hallhattak róla, a császármorzsát vélhetően még többen ismerik.