A Föld bajnokai címmel tett közzé felhívást az E.ON Hungária Csoport, nemrégiben pedig kihirdették a 25 millió forintos összdíjazású fenntarthatósági pályázat nyerteseit. A győztes projektek között van a Szekszárdi 1. Számú Óvoda is, amely „Panelparadicsom” című projektjével nevezett, és nyerte el a szakemberekből és közéleti szereplőkből álló zsűri tetszését.

Guntram Würzberg, Moizes-Czita Tímea, a Szekszárdi 1. Számú Óvoda óvodapedagógusa és Pokorny Lia a díjátadón.

Az E.ON témában kiadott sajtóközleményéből kiderül, hogy csaknem négyszáz magas színvonalú pályázat érkezett a tavasszal meghirdetett pályázatra. A fenntarthatóság területén példaértékű programokkal, együttműködésekkel és ötletekkel lehetett nevezni. Olyan közösségi kezdeményezésekkel, amelyekben a közös munka és élmény hozzájárul a gyerekek oktatásához és neveléséhez, rajtuk keresztül pedig tágabb környezetük szemléletformálásához.

A Szekszárdi 1. Számú Óvoda 2,5 millió forint támogatást kapott ahhoz a tervhez, hogy egy olyan beporzóbarát óvodakertet hozzanak létre, amelyet egy ismeretterjesztő, inspiráló és befogadó térré alakítanak át. Céljuk, hogy minél szélesebb körben terjesszék azokat a megoldási ötleteket, amelyekkel tudatosan lehet tenni a kertekben a beporzók munkájának támogatásáért. A nyertes pályázatokból bárki ihletet és ötleteket meríthet, azokat ugyanis az eon.hu/afoldbajnokai oldalon meg lehet tekinteni, illetve videó is készült minden nyertes programról.

– A Föld bajnokai pályázatunk szorosan illeszkedik azon elkötelezettségünkhöz, hogy saját tevékenységünk környezeti hatásainak csökkentése mellett a gazdaság és a társadalom más szereplőinek is segítsünk fenntarthatósági céljaik elérésében. A megvalósításnak pedig nincs tartósabb és hatékonyabb módja, mintha hozzájárulunk a gyerekek környezettudatos szemléletének formálásához, hiszen ők a kulcsszereplők a zöldebb jövő alakításában. Példaértékűnek tartom a pályázaton aktív pedagógusok, szülők és közösségek odaadó munkáját. Biztos vagyok benne, hogy a most bemutatott nyertes programok más intézményeket, közösségeket is zöld tettekre sarkallnak majd. A siker pedig minket is kötelez: a Föld bajnokai pályázatot jövőre is folytatjuk – mondta Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója, aki zsűritagként is részt vett az elbírálásában. Mellette Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, Kump Edina környezetkutató, Szomolányi Katalin fenntarthatósági szakértő, a Planet Fanatics alapítója és Pokorny Lia színésznő, a Holnapra is marad című fenntarthatósági receptkönyv szerzője értékelte a pályázatokat.

Ürge-Vorsatz Diána kiemelte: a Föld bajnokai pályázaton nyert díj egyben felelősség is, mely a győzteseket példamutatásra kötelezi, hogy mintát adjanak más óvodáknak, iskoláknak, a gyerekeknek és a közösségeknek. A fenntarthatóság alapeleme ugyanis a közösség, és épp az ilyen tenni akaró intézményi csoportosulások hozzák vissza a reményt, hogy együtt képesek vagyunk változást elérni a klímaváltozás és a biodiverzitás sérülése kapcsán. Nagy öröm látni a lelkesedést, amellyel az óvodák elindultak ezen a pályázaton, hiszen ők már pici korban elkezdhetik a környezeti nevelését azoknak az óvodásoknak, akiknek néhány év múlva kulcsszerepük lesz az élhető jövő alakításában – hangsúlyozta.

A tizennégy támogatást nyert kezdeményezést idén ősszel kezdik a gyakorlatba átültetni az intézmények, az E.ON pedig végigkíséri és bemutatja majd a fenntarthatósági projektek megvalósulását.