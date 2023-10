Gyurkovics János alpolgármester pénteken délben ott tartott sajtótájékoztatót, ahol bejelentette, hogy a 4-es számú háziorvosi körzetben, ahol jelenleg helyettesítéssel oldják meg az ellátást, november elsejétől munkába áll dr. Kinczel Gábor.

Beszélt arról is, hogy a 14-es számú körzet rendelője vissza fog költözni a Vörösmarty utcába, s itt a rendelőben Kinczler doktor fog gyógyítani. Azt is hozzátette, ma még ez a rendelő nem közelíthető meg kerekesszékkel, később ezen is változtatni fognak.

Az alpolgármester bemutatta a sajtónak a 4-es körzet leendő háziorvosát, aki Miskolcon született, Pécsett szerzett orvosi diplomát, 2000 óta a Pécsi Tudományegyetem több klinikáján dolgozott, dolgozik, több szakvizsgája van, így baleseti sebész, arc-, állcsont-, szájsebész szakorvos is. Felesége Pécsett háziorvos, és mert két kiskorú gyermekük van, ő is úgy döntött, háziorvosként dolgozik tovább.