Ahogy egy hónapja hírt adtunk róla, saját, önkormányzati forrásból folytatódnak a felújítások, korszerűsítések Dunaszentgyörgyön. Augusztus végén a Csapó Vilmos Általános Iskola körül zajlottak munkák, amelynek során a bejáratánál javították meg a veszélyessé vált lépcsőket, feljárót, de folytatódott a hivatali épület korszerűsítése, most pedig újabb jó hírről számolt be Kirnyákné Balogh Mária. A polgármester hétfőn arról tájékoztatott, hogy megtörtént a Dunaszentgyörgy külterületi, úgynevezett Majori út felújításáról szóló szerződés aláírása, a munka kivitelezése a héten már el is indul.

Mint jelezte, a munkálatokat az M6-os autópálya felüljárójától a 6. számú főút irányában kezdi meg a kivitelező, melynek során félpályás korlátozásra lehet számítani. Fokozott figyelemmel szükséges közlekedni – hívta fel a helyiek figyelmét a településvezető.