Eszerint a város teljes közigazgatási területén október és november hónapokban csak délelőtt kilenc óra és délután három óra között engedélyezett az avar és a kerti hulladék égetése, és csak hétfőtől szombatig. Vasárnap és ünnepnapokon (október huszonharmadikán, november elsején), valamint délután három órától reggel kilenc óráig az égetés tilos. Az év utolsó hónapjának kezdetén, tehát december elsejétől tilos az avarégetés.

A simontornyai önkormányzat mindenkit arra kér, hogy égetés előtt forgassák át az avarkupacokat, hogy biztosan kiderüljön, nem rejtőzik-e benne egy téli álomra készülődő sün. Emellett az avar elégetése helyett mindenkit biztatnak annak hasznosítására, komposztálására is. Közösségi oldalukon azt is ismertetik, hogy az avarégetés a levegőt is szennyezi és súlyos betegségeket okozhat.