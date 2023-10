A kalocsai oldalon az úgynevezett keretműtárgy szerkezete elkészült, már az aszfaltozás is megtörtént. Az itt épülő, bal parthoz kapcsolódó ártéri híd 220 méter hosszú szerkezete ezzel elnyerte végleges formáját, az első hídfőnél már az az épület mozgásának kontrollált biztosítására tervezett dilatációs szerkezetet is beépítették. A szakaszt kerékpáros korlátokkal is felszerelték, így tulajdonképpen már a kész híd látványának előfutára.

A felszerkezet sóvédelmi- és szigetelési munkáit követően megkezdődött a kocsipálya öntött aszfaltozása, miközben a híd főtartó külső szerkezete már megkapta a teljes korrózióvédelmi rétegrendet is. A híd belsejében mostanra kiépült a vizsgálójárda, az elektromos- és híd-monitoring hálózatot emellett szakaszosan kivitelezik – tájékoztatott a részletekről az Építési és Közlekedési Minisztérium.