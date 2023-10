Kap is hozzá jó tanácsot bőven, hiszen elég, ha az újságok vagy a televízió reklámanyagait nézi. Vitaminokat, gyógyteákat, különböző módszereket ajánlanak, melyek nemcsak hatásosak, de a megelőzést is garantálják. A lényeg, hogy a többféle vitaminnal könnyedén vészeli át az ember az őszt és a telet, a levertséget. A reklámokban természetesen szakemberekre, kutatási eredményekre hivatkoznak. Aztán egy másik újságban meg azt olvasom, hogy mennyire ártalmasak a vitaminok. Itt az olvasók kérdeznek egy szakértőt, aki arról akar meggyőzni, hogy még a C-vitamin is ártalmas lehet, ha többet fogyasztunk belőle, mint kellene. Megkeményedhetnek tőle az erek, könnyebben érheti az embert szívinfarktus vagy agyvérzés, tönkreteheti a vesét is. Riogat a cikk.

Kinek higgyek? – teszem fel magamban a kérdést, mert se náthát, se infarktust nem szeretnék kapni. Olvastam már nemegyszer olyanról, aminek később pont az ellenkezőjét bizonygatták. Gondoljunk csak arra, hogy a tejet, a tojást, a vajat is károsnak tartották, vagyis koleszterin növelőnek, később ugyanennek az ellenkezőjét állították. Néha olyan érzése támad az embernek, hogy nem az számít, mi igaz, mi nem. Sokkal fontosabb, hogy mikor, milyen terméket akar valaki a piacon értékesíteni, vagy éppen lejáratni.