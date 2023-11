A szervezők rövid kulturális műsorral, énekkel, versekkel, és két rövid komédiával is készültek a vendégeiknek – számolt be az eseményről a Bátaszék Most hírportál.

Mikóczi Jánosné klubvezető mellett a nyugdíjas klubok és az Életet az éveknek Tolna Vármegyei Szervezetének elnöke, Fóberné Orova Valéria is köszöntötte a megjelenteket, akik örömüket fejezték ki, hogy ilyen nagy létszámban, közel százan összegyűltek a keddi délutánon.

Mindenkinek jó egészséget kívántak, és hangsúlyozták, hogy a családias légkör mellett fontos megélni a baráti kapcsolatokat, a nagyobb közösségekben eltöltött időt, még idősebb korban is, és erre jó példa az említett rendezvény is. A terített asztalnál elfogyasztott ebédet követő báli hangulatot tombolasorsolással színesítették a nyugdíjasok.