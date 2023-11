Szendefy Mária, a párt Országos Elnökségének tagja egyebek mellett elmondta, hogy az LMP üdvözöl minden olyan lépést, mely a családokat kedvezményes lakhatáshoz juttatja. Viszont – tette hozzá – a lakhatás igénye nemcsak a több gyermeket tervező házaspárokat érinti. Hanem más rétegeket is, például az egyedülálló szülőket, avagy a gyermekteleneket is. Emellett a CSOK Plusz – folytatta Szendefy Mária – nem nyújt megoldást az élettársi kapcsolatban élő párok számára, avagy a már gyermekekkel rendelkező családok számára. Rengetegen kényszerülnek albérletbe, számukra valamilyen támogatási rendszer lenne a megoldás. Az elnökségi tag az LMP zöld elhivatottságához méltóan felhívta a figyelmet arra is, hogy az ösztönző rendszer akkor jó, ha a lakások kellő szigetelésére is ösztönöz.

Dömötörné Solymár Orsika, a határon túli magyarok LMP alapszervezetének elnöke mindehhez hozzátette: Dombóvár is azon települések közé tartozik, melyeken hozzáférhetővé válik a CSOK Plusz program. – Valamilyen megoldással szolgálhat egyesek számára – jelentette ki –, viszont nem vagyunk abban biztosak, hogy az évtizedek óta zajló elvándorlást képes lesz megállítani, avagy valamelyest mérsékelni. Dombóváron is leginkább olcsó, támogatott albérletekre, illetve önkormányzati bérlakásokra vágynának a munkaadók és a munkavállalók. Nem mindenki engedheti meg magának, hogy részt vegyen a CSOK Plusz programban – húzta alá –, viszont mindenkinek joga van a hozzáférhető, megszerezhető otthonhoz, családi fészekhez. Illetve, fontos szempont, hogy a hitel felvevők ne kerüljenek adósságcsapdába, emellett szükség lenne humánusabb adósságrendezése is.