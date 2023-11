A gyász Elisabeth Kübler-Ross pszichiáter által definiált öt szakaszát sokan ismerik. Ezek a tagadás, a düh, az alkudozás, a depresszió és az elfogadás. Kovács Judit Neszta klinikai szakpszichológus szerint azonban a szakaszok nem következnek lineárisan egymásból – ahogyan a gyászmunka is nélkülözi a folytonosságot és a pontos menetrendet. A folyamat nem szabályos, és nem is kell annak lennie. Minden ember másképp gyászol és mindenkinél más a folyamat hosszúsága is.

Ma mindenki meggyújtja a szeretet lángját a temetőben szerette sírjánál. Emlékezünk és megemlékezünk.

Kovács Judit Nesztával Tóth Tímea beszélget a gyászról, annak folyamatáról.