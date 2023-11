Az előkészületekről és az esemény részleteiről kérdeztük Dávid Tímeát podcast adásunkban. Aparhant polgármestere örömmel számolt be arról, hogy a nyáron hatalmas sikert aratott Palacsinta Fesztiválhoz hasonlóan az adventi programra is nagy az érdeklődés - már elöljáróban is.

Ennek megfelelően igyekeztek színes és változatos műsort összeállítani, hogy minden korosztály jól érezhesse a magát. Az esemény részletes plakátja a polgármester közösségi oldalán érhető el: https://www.facebook.com/davidtimea.aparhant

A folyamatban lévő és a tervezett beruházásokról is szót ejtett a beszélgetés során Dávid Tímea. Érdemes velünk tartani!