A pályaorientáció jegyében teltek a november végi napok Mórágyi Általános Iskolában. A rendezvénysorozat legutóbbi állomásaként az alsó tagozatos tanulókat autóbusz szállította a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságra. Itt Kosaras Máté tűzoltó őrmester, a létesítmény munkatársa kalauzolta, illetve tájékoztatta minden fontos tudnivalóról az ifjú vendégeket. A gyermekek kezdésként megtekintették a tűzoltóság épületét, majd oda betérve megismerkedhettek a vezérlőpulttal is. Nagy sikert arattak a tűzoltóautók, már csak azért is, mert a nebulók be is ülhettek a járművekbe. Egy próba riasztás keretében kiváltképp izgalmas pillanatokat élhettek át, hiszen nyugtázhatták, hogy az emeleti pihenőből a fémcsúszda segítségével miként érkeznek két percen belül indulásra és bevetésre készen a lánglovagok. A hivatalos program a tűzoltó múzeum megtekintésével zárult, de maga a kirándulás egy rövid játszótéri kikapcsolódással ért véget.

A felső tagozatosok a mórágyi iskola falain belül, interaktív foglalkozásokon nyerhettek betekintést egyes szakmák mindennapi gyakorlatába. Kiss Virág a virágkötésről, Palkó Teréz, a Soproni Egyetem hallgatója az általa látogatott felsőfokú intézményről, Simondi Zoltán a karosszéria lakatos tevékenységéről tartott inspiráló, színvonalas előadást. Folytatódott egy bevált hagyomány is, azaz újfent bemutatkozott a Bátaszéki II. Géza Gimnázium, ezúttal Bagyom Zsófia, a mórágyi iskola volt diákja révén. S miután nem kellett hozzá messzire menni, a felsősök megismerkedhettek a konyhában zajló munkával is.

Kiss Virág is előadást tartott a felső tagozatosoknak a mórágyi iskolában (Beküldött fotó)

– Valamennyi előadónk saját szakmai tapasztalatával és történetével járult hozzá ahhoz, hogy a diákok érzékletesen bepillanthassanak a különböző foglalkozásokba, munkavégzési lehetőségekbe – mondta el lapunknak Marosi Linda, a mórágyi iskola igazgatója. – Ezért bízunk abban, hogy ezekkel a jó hangulatú rendezvényekkel elérjük a kitűzött célt. Azt, hogy kellő információk birtokában tanulóink tudatosabban választhassák meg jövőbeli pályájukat, munkájukat, hivatásukat.