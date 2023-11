A téma két kiváló ismerője, Hende Csaba, volt honvédelmi miniszter, az Országgyűlés alelnöke, és Demkó Attila, az MCC Geopolitikai Műhelyének vezetője beszélt napjaink feszült világpolitika helyzetéről, s arról, miként maradhat ki Magyarország ezekből a nemzetiségi, törzsi, vallási ellentétek, területi problémák, birodalmi érzések gerjesztette háborúkból.

Demkó Attila, aki egy korábban írt regényében, a Máglyatűzben mintegy megjósolta az ukrán-orosz háborút, arról beszélt, hogy geopolitikai szempontból milyen, egyre feszültebb jelenségekkel szembesülünk.

Rendkívül instabil a közvetlen környezetünk is, mondta, így nem volt olyan nehéz megjósolni a regényben, hogy háború lesz. Bár mikor írta, valójában nem Ukrajnára gondolt.

S hogy mit tehetünk? Azt, hogy növeljük ellenálló képességüket, erősítjük a magyar hadsereget, energia-biztonságunkat, és alakítva világszemléletünket tudomásul vesszük, és felkészülünk tudatosan arra, hogy adott esetben eljöhet egy olyan világ, amikor nehezebb lesz Európában élnünk.

Gondolhatunk akár az energiahiányra, akár a migrációs hullámokra, s arra, hogy a háborúk jöhetnek közelebb.

Határainktól ma még több mint ezer kilométerre van a front fő szakasza, de nemrégiben a szerbiai magyar faluban, Horgoson történt lövöldözést lehetett hallani a Szeged környéki tanyákon is. Tehát tudatosan is készülnünk kell arra, hogy a jó idők egy időre véget értek. Nemrég még dönthettünk úgy, hogy vesszük útlevelünket, elmegyünk a Szentföldre, és a Budapest Bamako rally is pár éve sima ügy volt, ma viszont már más világban élünk.