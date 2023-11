A bejátszásban ugyanis vagy egy fiatal lány vagy egy fiatal lányt a megszólalásig leképező android látható, miközben italt szolgál fel a vendégeknek. Lehetséges, hogy egy ügyes robot imitátor veri át az egész világot, de ma már ugyanígy elképzelhető az ellenkezője is. Azaz, hogy valóban egy igen jól megalkotott gépember tüsténkedik az étteremben. Még némileg szögletes mozdulatokkal és éppen csak rezdülő arcjátékkal. De már kétségkívül nem kell sok idő az effajta sarkok lekerekítéséhez.

Ugyanis a robot evolúció igen gyors és megállíthatatlan folyamata a szemünk előtt zajlik. S ha tart ez az ütem, sőt, mint az várható, még jobban felgyorsul, akkor előbb-utóbb az emberre maradéktalanul hasonlító, az embert tökéletesen utánzó androidok gördülnek – lépnek – le a futószalagokról. Sokan már most kongatják a vészharangot, mert ha mindez így történik, akkor mi különbözteti majd meg az embert és az ugyancsak autonóm lénynek tekinthető robotot?

Akárhogyan is lesz, egyvalami azért bizonyosnak tűnik még egy eljövendő, szép új, mechanikus világban is, ahol már az ember fog kuriózumnak számítani. Jelesül az, hogy még a legtökéletesebb gépeknek is szerkezetük lesz, nem pedig szervezetük.