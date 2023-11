Tanult az Egyesült Államokban, dolgozott Skóciában, bejárta Európát, eljutott a trópusi Afrikába és Ázsiába is: Kovácsné Gila Erzsébet személyében tehát angolul kifogástalanul beszélő, világlátott és széles látókörű kormányzó áll a Rotary Magyarország élén. Emellett tele van energiával, ezt bizonyítja az is, hogy szinte nincs olyan nap, amikor ne látogatna meg az országban itt-ott egy-egy települési Rotary klubot. Nemrég Tolna vármegye székhelyén járt, részletesen tájékozódva a Rotary Club Szekszárd tevékenységéről, egyúttal tájékoztatást adva a tagságnak a szerveződésre a közeljövőben váró feladatokról.

A Rotary tekintélyét jelzi, hogy a kormányzót az alpolgármester is fogadta a városházán, ahol szó esett az eddigi és kétségkívül a jövőben is gyümölcsöző együttműködés újabb lehetőségeiről. Kovácsné Gila Erzsébet, jóllehet csongrádi – korábban a Szentes-Csongrád Rotary Club elnökeként tevékenykedett –, szűkebb pátriánk sem ismeretlen előtte. A múlt hónapban ugyancsak megfordult Szekszárdon, két éve pedig Kölesden, a Szekszárdi Rotary Club Nemzetközi Családi Napjának rendezvényén vett részt. Mostani látogatása keretében szerkesztőségünkben is örömmel fogadott vendég volt, a kormányzót elkísérte dr. Murzsa András, a RC Szekszárd tagja és Szrnka Pál régiós alkormányzó.

A teol.hu podcast adásában Kovácsné Gila Erzsébet visszatekint pályafutására, a hazai Rotary tevékenységet áttekintve képet ad az elért eredményekről és az új célkitűzésekről. Ezzel együtt természetesen a szekszárdi csapatról is értékelést ad.