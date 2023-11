Az árak a takarmányköltségek mintegy 30 százalékos visszaesése miatt mérséklődtek, de a tavalyinál csapadékosabb időjárás is segítette a magyarországi halgazdaságok működését, ugyanis biztosította a megfelelő vízellátást számukra. A kedvező ár ugyanakkor attól is függ, hogy a bolti árazásban milyen mértékben érvényesül a csökkenés. Az agroinform.hu abban bízik, hogy a vevőknek is kevesebbet kell majd fizetniük, mint tavaly.

A közlemény szerint az élőponty ára kilogrammonként 1800-2200 forint között, a szeletelt pontyé 3500-4000 forint körül alakulhat. A filézett afrikai harcsa 4000 forintba, a szürke harcsa 7500-8000 forintba kerülhet kilónként. A belföldi termelés 80 százalékát a ponty teszi ki, bőven fedezve a belföldi keresletet, így várhatóan kivitelre is jut belőle. A vásárlást nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni, mert néhány hétnyi tárolás a fagyasztóban nem rontja a hal minőségét - írták.

Magyarországon több mint 25 ezer hektárnyi vízterületen működnek tógazdaságok. A belföldi fogyasztás nő ugyan, de még mindig csak 6,5-7 kilogramm, ami nemzetközi összevetésben kevésnek számít. Az agroinform.hu felmérése szerint a belföldi vásárlók 85 százaléka pontyot vesz karácsony előtt, de népszerű a szürke harcsa is ilyenkor - olvasható a közleményben