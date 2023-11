Országos felméréssel zárult a Volánbusz Ha megütöd, leülöd! elnevezésű figyelemfelhívó kampánya – több száz autóbuszvezető mondott véleményt a közfeladatot ellátó munkavállalók elleni erőszakról. Az önkéntes válaszadók több mint hetvenhét százaléka szerint a helyzet mára lényegesen súlyosabb a korábbi időszakhoz képest. A nem reprezentatív felmérését a Volánbusz októberben végezte, az online kérdőívet kitöltő autóbuszvezetők nyolcvannyolc százalékát érte már szóbeli agresszió, egyharmadukkal szemben pedig fizikai erőszakot is elkövettek az utasok.

Tolna vármegyében 2023 elején egy alkalommal diákok magatartása zavarta az utazást a Siófok-Tamási-Szekszárd járatukon olyan mértékben, hogy rendőri beavatkozásra volt szükség. A Szekszárd és Tolna között közlekedő járaton egy autóbuszvezető augusztus tizennegyedikén egy utas nem megfelelő viselkedése és a jármű beszennyezése miatt többszöri, hiábavaló felszólítás után volt kénytelen a rendőrség segítségét kérni. A rendőrök Szekszárd belterületén megállították a járművet és leszállították a renitens utast.

Sajnos a szóbeli atrocitások mindennaposnak mondhatók a járatokon Tolna vármegyében is. Amennyiben autóbusz-vezetőik nem tudják megfelelő kommunikációval elérni az utazási feltételek betartását, illetve, ha tettlegesség történik, értesítik a rendőrséget, és kérik a segítségüket a helyzet megoldásához.

A Volánbusz ismertette, hogy autóbuszvezetőik, munkavállalóik bántalmazása, illetve a rendőrségi beavatkozást igénylő esetek száma 2023 második felétől észrevehetően megnőtt. A korábban elszórt jelenségnek számító eseteket nem tartották nyilván, az adatok gyűjtését az esetek növekvő száma miatt kezdték meg.

A Volánbusznál 2023 harmadik negyedévében több mint harminc esetben kértek rendőri intézkedést az autóbuszvezetők, és nyolc alkalommal követtek el ellenük tényleges tettlegességet, fizikai erőszakot az utasok. Volt olyan hét, amikor nem múlt el nap anélkül, hogy az országban ne kellett volna valahol rendőri intézkedést kérniük az autóbusz-vezetőknek az utasok viselkedése miatt. Az ország tizenkilenc vármegyéjéből tizenkettőben fordult elő ilyen eset, a legtöbbször GyőrMoson-Sopron vármegyében kérték a rendőrség segítségét a közlekedési társaság munkatársai.

Megütik, meglökik, rángatják, megrúgják az autóbuszvezetőket

A válaszadó buszsofőrök szerint a konfliktusos helyzetek elsősorban abból adódnak, hogy az utas nem rendelkezik megfelelő utazási jogosultsággal, nincs érvényes jegye, bérlete, vagy az igénybe vett kedvezményre való jogosultságát nem tudja igazolni az előírt dokumentummal, igazolvánnyal. Az utasok nem tartják be az utazási feltételeket, szabályokat, alkoholos vagy drogos befolyásoltság alatt állhatnak. Az erőszakoskodók a leggyakrabban verbálisan bántalmazzák, sértegetik és szidalmazzák őket, és verekednek is. Többször is megütik a buszsofőröket, meglökik és rángatják, megrúgják őket. A felmérés alapján leginkább a húsz és negyven év közötti férfiak bántalmazzák a sofőröket. Az autóbuszvezetők szerint az erőszakos bűncselekmények jó esetben megelőzhetők szolgáltatói szemléletű magatartással, az arrogáns viselkedés mellőzésével, de sokat segítene az is, ha a buszsofőröknek nagyobb lenne a tekintélyük. A szép szó, a kulturált viselkedés vagy a tekintélytisztelet azonban semmit sem számít a tudatmódosító szer befolyása alatt álló utasok esetében.