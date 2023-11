Fehér László legutóbb zenei munkássága kapcsán volt a vendégünk, most pedig a testépítés volt a téma, hiszen 14 éve foglalkozik ezzel a sporttal, most pedig elérkezett egy mérföldkőhöz: tanfolyamon fogja megszerezni az edzői végzettséget.

Hihetetlen akaraterejével nem csupán a zenében, de a sportban is sikeres lett. Legutóbb Gyarmati Jázminnal járt stúdiónkban, ahol friss, temperamentumos zenéjüket mutatták be, most pedig egyedül érkezett, hogy testépítő karrierjéről beszélgessünk.