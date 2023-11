Kétségbe esett édesanya írt levelet szerkesztőségünknek. Mint fogalmaz: nagy tragédia történt a családjukban, a kislánya kedvenc lovába egy hete belecsapott a villám, és a kis póni elpusztult. Hanna – így hívják a kislányt – azóta magába van roskadva, napokat sír, nem tudja felfogni, hogy Szellő nincs többé.

Mint az édesanya írja, kislánya és a lovacska elválaszthatatlan jó barátok voltak. Hanna két éve kapta az akkor tízéves pónit, amelyet nagyon megszeretett, ha nem volt iskolában, minden percét vele töltötte. Mondhatni, össze voltak nőve, olyanok voltak Szellővel, mint két jó barát.

Beküldött fotó.

Hanna nemcsak gondozta a lovat, hanem versenyzett is vele. Tehetséges ügyességi lovagló, aki tucatnyi versenyt nyert már meg fiatal kora ellenére, szobája telis tele van érmekkel és kupákkal. És telis tele van Szellő fényképeivel… Most ürességet és fájdalmat érez. Szeretne versenyezni, de most már nincs a társa, nincs Szellő és egyelőre másik ló megvásárlására sincs esély.

Édesanyja azt is írja a levélben, hogy jelenleg nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy megengedjenek maguknak egy ilyen beruházást, hogy új lovat vegyenek a kislánynak. Pedig csak így, ezzel lehetne kimozdítani ebből a letargikus állapotból. Mint írja, azért fordult a nyilvánossághoz, mert abban bízik, hogy vannak jó szándékú, jómódú emberek, akik átérzik kislánya szomorúságát, és akik anyagilag tudnának segíteni nekik abban, hogy Hanna visszataláljon önmagához, s a lóversenyzéshez.