A Nébih (Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal) Tűzifát okosan oldalán egy kereső felület segít a környékünkön tűzifa kereskedőket találni, azt is megtudhatjuk, hogy milyen fajta fákat árulnak. A felmérések szerint az illegálisan kitermelt faanyag leginkább tűzifaként kerül forgalomba, amivel a csalók a vásárlóknak és a tisztességes kereskedőknek egyaránt komoly károkat okoznak.

A vásárlók könnyebb tájékozódása és a jogkövető piaci szereplők érdekében jogszabály írja elő a tűzifát árusítóknak, hogy adásvételekor „Tűzifa-vásárlói tájékoztatót” is mellékelniük kell a szállítmányhoz. A szakmai szervezetekkel egyeztetve elkészített útmutatót az érintett vállalkozások letölthetik a Nébih oldaláról. A dokumentum elsődleges célja a körültekintő vásárlás elősegítése. A tájékoztató meghatározza például, hogy milyen faanyag alkalmas tűzifának, felsorolja, mire kell figyelni tömegre és térfogatra történő vásárlás során, de tanáccsal szolgál a tüzelő tárolásával kapcsolatban is.

Megfelelő mennyiségben és minőségben is rendelkezésre áll a tűzifa, az állami erdészeti társaságok továbbra is prioritásként kezelik a lakosság tűzifaigényét és folyamatosan szolgálják ki a vevőket – közölte az agrárminiszter. A Gemenc Zrt. honlapján pedig az olvasható, hogy november 13-tól december 22-ig köbméterenként bruttó 6350 forinttal olcsóbban lehet megvásárolni a téli tüzelőt a az érvényben lévő árjegyzéki árakhoz képest. Az akció a december 22-ig befizetett és elszállított tűzifára vonatkozik. Az akác régi ára 39370 forint köbméterenként, helyette most 33020 forint , a tölgy, cser, bükk, kőris és gyertyán fák köbmétere 36890 forint helyett, most akciósan 30 480 forint.

– Csaknem hatvan százalékkal esett vissza a tűzifa iránti kereslet a tavalyi évhez képest – mondta egy bajai üzlet vezetője. Hozzátette, várhatóan december elejére kifogynak a készletből.

Akinek nem volt anyagi tartaléka, az sajnos tavasszal nem tudta előre megvenni a következő télre való fát. Pedig jobban járt volna, mert most tízezer forinttal többet kérnek köbméteréért, mint a hatósági áras tüzelőért kértek április 15-ig. Háztartásonként akkor maximum 10 erdei köbméter tűzifát lehetett megvásárolni az állami programban.

– Mi öt erdei köbméter tűzifát vásároltunk még április elején, az akkor 150 ezer forintba került, plusz a fuvar – mondta a bátaszéki Horváth Péterné. A nyár során a család férfitagjai felhasogatták, behordták. Jöhet a hideg, mi már bebiztosítottuk magunkat.

Honnan lehet megtudni, hogy elég száraz-e a tűzifa? Sokkal könnyebb lesz a súlya, és esetleg kifehéredett a színe a frissen vágott fához képest, ráadásul a kérge általában könnyen lehámlik. A vágott végeket száraznak fogjuk érezni, szemben a frissen vágott nedvességgel. Ha két száraz fadarabot egymáshoz ütögetünk, a hang üreges lesz – a nedves fa tompa puffanást ad. A tűzifa leglényegesebb tulajdonsága a víztartalma. Éppen ezért minél korábban vásároljuk meg a tűzifát, hogy legyen ideje kiszáradni. A tüzelésre alkalmas fa nedvességtartalma ugyanis 15-20 százalék között mozog, míg a frissen kivágott fáé 40-60 százalék. Ha a fa nincsen eléggé kiszáradva, akkor a tüzelése gazdaságtalan. A víz párolgása ugyanis a termelődő hőenergia nagy részét elnyeli. Legjobb tehát, ha már tavasszal gondoskodunk a következő téli tűzifáról!

A fa legyen keményfa, például cser, bükk, tölgy, kőris. A feldolgozatlan, méterben árusított rönkfa a legolcsóbb, viszont mielőtt ilyet vennénk, gondoljuk át, hogy tényleg szeretnénk-e mi felhasogatni? Ehhez megfelelő szerszámok, és nem kevés idő szükséges – áll a Nébih felhívásában.