Egyre több kéményből látni a fűtésre utaló, felszálló füstöt. Helyes tüzelés mellett ez általában világos színű, ám a sötét, kellemetlen szagú füst arra utal, hogy az ingatlan lakói nem megfelelő anyagot, például nedves, kezelt fát, szemetet égetnek. Ez nemcsak egészségkárosító hatású, hanem azt is kockáztatják a lakók, hogy az elégtelen égés miatt lerakódó korom és kátrány meggyulladhat, és kéménytűz alakul ki. Ez pedig könnyen átterjedhet a tetőszerkezetre is.

Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy idén eddig tizenhat alkalommal vonultak vármegyénk tűzoltói kéménytűzhöz. 2020-ban harminc, 2021-ben huszonkettő, tavaly pedig szintén harminc riasztásuk volt ilyen esethez. Ahol fával fűtenek, ott arra is figyelni kell, hogy a tüzelőt és az egyéb éghető anyagokat távol tartsák a fűtőberendezéstől. A kipattanó szikrák ellen érdemes szikrafogót használni.

A megelőzés fontos eleme a rendszeres ellenőrzés. A kémények átvizsgálását és tisztítását magánszemélyeknek ingyen végzik a kéményseprők, viszont a családi házakban élőknek időpontot kell foglalniuk. Aki fával vagy egyéb szilárd tüzelővel fűt, annak évente, aki pedig gázzal, annak kétévente érdemes ellenőriztetnie. Aki a nyári, őszi hónapokban még nem gondolt arra, hogy elvégeztesse ezt a munkát, annak a kéményseprők leterheltsége miatt most, a fűtési szezonban lehet, hogy kicsit várnia kell. Tolna vármegyében átlagosan két-három hét a várakozási idő.

A kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldal „Ki az ön kéményseprője” felületén irányítószám alapján megtekinthető, hogy a katasztrófavédelem vagy valamely más kéményseprő cég illetékes-e az ügyben. Amennyiben a katasztrófavédelem, akkor online időpontot is lehet foglalni a felületen, míg a telefonos bejelentkezéshez a 1818-as telefonszámot kell hívni, a menüben a 9-es és az 1-es gomb megnyomása szükséges.

A fűtőeszközök telepítését mindig szakember végezze, a karbantartás során pedig követni kell a gyártó utasításait. Új kémény építésénél, régi felújításánál, átalakításánál használat előtt helyszíni műszaki vizsgálatot kell végrehajtani és a kéményseprőnek megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítania. A műszaki vizsgálatot a kéményseprőktől meg kell rendelni, a szolgáltatásért pedig fizetni kell.

A szabálytalan kialakítás nemcsak lakástűzhöz, hanem szén-monoxid-mérgezéshez is vezethet. Az ilyen esetek száma egyébként is megnő a fűtési szezonban. Minden nyílt égésterű fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak, amennyiben nem biztosított a levegő-utánpótlás, hiszen a szoba levegőjét használják működés közben. Az egyéb épületgépészeti berendezéseket – páraelszívó, motoros szagelszívó ventilátor, szárítós mosógép – is figyelembe kell venni a kazán üzemelése során, mert ezek szintén a lakás levegőjét használják.

Magas koncentrációban nagyon rövid idő alatt halált okozhat a szén-monoxid jelenléte, ezért érdemes minden nyílt égésterű fűtő- és vízmelegítő eszköz mellé szén-monoxid-érzékelőt helyezni, egy méterre tőle, fejmagasságban, és figyelni kell a szavatossági idejükre is. A megbízható érzékelők listája megtalálható a katasztrófavédelem honlapján.

Tolna vármegyében idén már tizenegy alkalommal vonultak tűzoltóink szén-monoxid-érzékelők riasztásaihoz, ezek jellemzően konyhában, fürdőszobában jeleztek be. Tavaly huszonhét, míg 2021-ben húsz esetet regisztráltak. A közelmúltban két eset is történt, amely az érzékelő fontosságát igazolja. Nagykónyiban sziesztakályha biztosította a konyha melegét, ám bejelzett az érzékelő, nem sokkal később pedig egy kocsolai ingatlanban riasztott a cserépkályha begyújtását követően.