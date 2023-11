A szekszárdi fiatal a fővárosi Pázmány Péter Katolikus Egyetem harmadéves jogász hallgatójaként nemrég első lett az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Az osztrák és a magyar nőoktatás jogi szabályozásának története a XVIII. századtól a XX. század elejéig című dolgozata ugyan jogi alapokra építkezik, de megtalálható benne számos történelmi jellegű adalék is.

Ez nem is véletlen, hiszen Angyal Réka pár évvel ezelőtt, mint a Szekszárdi Garay János Gimnázium diákja sorra nyerte a különböző országos történelmi tanulmányi versenyeket. Aranyérmet hozott haza az ókori történelemmel foglalkozó Hyperion versenyről, a Savaria nevű, ugyancsak országos tudáspróbán pedig háromszor is felállhatott a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára. Indult az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen is, összemérve felkészültségét az ország „legmegszállottabb” töriseivel, itt éppen, hogy lemaradt az első helyről és ezüstéremmel zárta ezt a rangos megmérettetést. Gimnáziumi pályafutása megkoronázásaként a televízió által is közvetített, Ifjú tudósok országos középiskolai vetélkedőjén is remekül szerepelt, külön érdekesség, hogy ekkor már jogilag egyetemista polgárként.

A teol.hu podcast vendégeként visszatekintett kiemelkedő sikereket hozó középiskolás éveire, amikor is elnyertre Tolna Megye Talentuma címét is. Bár érettségi után a jogi pályát választotta, a történelem iránti érdeklődése változatlanul megmaradt. Miután a másik kedvence a német nyelv, így a legcsekélyebb kommunikációs gond nélkül teljesítheti németországi tanulmányútját, ami jövőre lesz a mainzi egyetemen.