A Lévai járásban lévő, mintegy harmadában magyarok lakta településen átadott római katolikus templom építése még 2016-ban kezdődött. A templom a helyi önkormányzat és magyar főpapok jelentős hozzájárulásával, magánszemélyek adományaiból és közadakozásból, illetve a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásából épült meg.

Mivel a faluban magyarok és szlovákok együtt élnek, a templomuk, akárcsak a hitük és kultúrájuk is közös. – A Kárpát-medence a közös hazánk, akkor is, ha ezt most határok szabdalják szét – írta az államtitkár.