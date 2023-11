Három turisztikai nevezetessége van Bölcskének: A Duna-part, a pincefalu és a mozi. A Rákóczi Filmszínház 1960-ban épült és máig üzemel. Hetente háromszor van vetítési nap – péntek, szombat, vasárnap –, és mindhárom napon három filmet kínálnak a közönségnek: délután gyermekműsort, koraeste romantikus történetet vagy vígjátékot, későeste pedig krimit, horrort vagy erotikus-, szuperhősös- illetve akciófilmet. A létesítmény színházteremként is funkcionál, 229 lehajtható ülőkéjű bársonyszék várja a nézőket.

A lakosságszám 2800 fő. Ekkora településen alighanem ez az egyetlen mozi széles e hazában. Tolna vármegyében két filmszínház működik még, mindkettő városban: Szekszárdon és Pakson. De a bölcskei hozza az igazi fílinget, a retró életérzést. Ez nem egy plázamozi.

– Teltház ritkán van – mondja Botosné Verba Ágnes kulturális munkatárs –, sőt, bele kell törődnünk abba, hogy a covid előtti nézőszámot sem tudjuk hozni. Ez az egész világon így van. Negyven-ötven jegyet adunk el legtöbbször. De egyelőre ragaszkodik az önkormányzat a fenntartáshoz, mert már annyira ismertté váltunk, hogy a szomszédos vármegyékből és esetenként Budapestről is lejönnek ide egypáran nosztalgiázni.

Az előtérben természetesen árulnak popcornt, üdítőt és kávét. Külön érdekesség, hogy néhány régi mozigépet is megtekinthetnek a látogatók. Tíz éve már digitális eszközzel vetítenek, amihez külső adathordozón kapják a kölcsönzött filmeket. Most térnek át az internetes, szerveres fogadásra.

– A rendszerváltás után a filmszínházak túlnyomó többsége bezárt – mutat rá a kulturális menedzser – a tévé, a videó, az internet térhódítása miatt. A mi túlélésünkhöz az is kellett, hogy legyen egy olyan elkötelezett mozigépész, mint Gazdag Gyula. Ő már nyugdíjba ment, de utódja, Leimszieder Gábor is nagyon aktív, a hétvégéit az ügy érdekében feláldozó ember.

Sztorik is kellenek ahhoz, hogy valakire, valamire ráirányuljon a figyelem. A bölcskei mozi sokat emlegetett története egy Star Wars-epizódhoz kötődik. Hollywoodban levetítették, és mivel a premier napján máshol tilos ezt megtenni, Bölcskén éjfél után egy perccel kezdték a vetítést. Valószínűleg ebben az időzónában, de talán egész Európában elsőként.

A színházi előadásokra is alkalmas terem nézőtere. (A szerző felvétele)

Nagy dobásra készülnek most szombaton is. Ha nem is elsőként, de különleges módon mutatják be a Tisza-tó – Az ember alkotta paradicsom című filmet.

– Közönségtalálkozós esemény lesz – hangsúlyozza Botosné. – Meghívtuk az alkotókat, eljön a rendező, Szendőfi Balázs és a narrátor, Ljasuk Dimitry. Még egy vetítést előz meg nagy várakozás az idén. December közepén tűzzük műsorra a Bagossy Brothers Company fennállásának tízéves évfordulója alkalmából készített alkotást.

Az épület felújítása folyamatos, úgy, hogy a külcsín retrós, a belbecs 21. századi legyen. A közelmúltban energetikai korszerűsítést hajtottak végre, most pedig szeretnének egy klasszikus, neonos, Rákóczi Filmszínház feliratot szerelni a homlokzatra.