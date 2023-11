Említette, a következő évek fejlesztéseit kész stratégiával várják, hiszen ez előfeltétele a pályázati pénzek megszerzésének, amely többek között az utak felújításához és az intézmények korszerűsítéséhez kell. Bár, folytatta, nem ennek az estének célja, feladata, hogy megtárgyalják a városfejlesztési kihívásokat, de alapot adhatnak azok is az asztaloknál zajló beszélgetésekhez. Fontos ez a találkozás, beszélgetés a hivatalosnál lazább körben, hogy a szekszárdiak, a Szekszárdért tenni akarók megtalálják az egymáshoz vezető utakat.

Ott volt a bálban a Babits Kulturális Központ több korábbi vezetője, dr. Méri Éva, a Művészetek Háza nyugalmazott igazgatója, Szabadi Mihály Bessenyei-díjas koreográfus, Baky Péter Munkácsy-díjas festőművész, őket említette a beszélgetés során Horváth István országgyűlési képviselő, utalva arra, hogy a jövő építése és a hagyományok tisztelete elválaszthatatlan.

Mert ők is sokat tettek a város legnagyobb kulturális rendezvényeiért, így a Szüreti Napokért, amelyeket támogattak a helyi vállalkozások is, melyek legtöbbjének vezetői ide is eljöttek. Támogatásuk tette lehetővé azt is, hogy a covid után újra éledjen ez a hagyomány.

A tervekről, álmokról s a köszönetről szóló őszinte, de komoly szavakat vidámabb percek követték. A Bartina Együttes fergeteges rock and rollja, majd a nyitótánc, a keringő a felhőtlen vidám hangulatot teremtette meg. A terített fehér asztalok melletti beszélgetés, s a táncparkett varázsa emlékezetessé tette ezt a bált.