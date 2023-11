Szó volt a gondokról is, vannak a föld alatt és a felszínen is. Sokszor nehezítette a munkát, hogy pontatlanok, hibásak a közmű térképek. Több helyen nem olyan mélységben és nem ott vannak a vezetékek, csövek, ahol a térképek jelzik. Ez gondot okoz majd a fákat, cserjéket, zöld növényeket ültetőknek, az Alisca Terra dolgozóinak is. Már kiderült előfordul, hogy ahová a tervező új fát rajzolt, ott a föld alatt vezetékek vannak, az pedig nem is kicsit nehezíti majd a zöld növényeket telepítők munkáját, hogy a felszíni földréteg alatt építkezési törmelék van majd mindenütt. Eleink csak elsimították, földdel takarták a bontási törmeléket, s most komoly mértékű földcserére lesz szükség, mert a sittbe, beton-, meg téglatörmelékbe nem lehet fákat ültetni.